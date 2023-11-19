Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / Konya’da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslar Gözaltına Alındı

Konya’da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslar Gözaltına Alındı

ABONE OL
Kasım 19, 2023 13:27
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya’nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslar araçla seyir halindeyken, polisi görünce içi uyuşturucu dolu poşeti araçtan dışarı fırlattı. Polis ekipleri tarafından poşet bulunurken, araçta bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar’da uyuşturucu ticareti yapan şahıslar jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Bir süre sonra araç içerisindeki şahıslar, polisi fark etmeleri üzerine uyuşturucu dolu poşeti boş araziye attı. Araç jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak durduruldu. Araç içerisinde bulunan H.Ş., A.K., N.K. ve H.U.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin attığı 42 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi dolu poşet de bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. – KONYA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.