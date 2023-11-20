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Konya’da yolcu otobüsü alev aldı

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Kasım 20, 2023 08:16
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Konya’nın Ereğli ilçesinde yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Çakmak Mahallesi’nde bulunan dinlenme tesisi otoparkında 31 AJD 431 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, 40 yolcu ve 3 personelin tahliye edildiği otobüsteki yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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