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Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

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Kasım 11, 2023 16:56
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11.11.2023 19:43
 – Güncelleme: 19:47

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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