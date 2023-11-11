11.11.2023 19:43
– Güncelleme: 19:47
Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı
Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor…
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Konya’da feci kaza: Otomobil yayalara çarptı
Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı
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