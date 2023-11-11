SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

11.11.2023 19:44:33. #1.13#

SON DAKİKA: Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 5 ölü, 1 yaralı – Son Dakika