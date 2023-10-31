Konya’dan 18 firma Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki Konyalı firma sayısı 18’e yükseldi.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. Geçtiğimiz yıl listede 15 firmanın yer aldığı Konya, bu yıl listedeki gücünü artırdı. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki Konyalı firma sayısının 18’e yükseldiğini söyleyen Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede yer alan tüm sanayi kuruluşlarını ve çalışanlarını tebrik etti.

Konya’nın Türkiye’nin öncü sanayi şehirlerinin biri olduğunun altını çizen Başkan Büyükeğen, “Konyamız tüm zor şartlara rağmen üreterek, ülkemizin sanayi devlerinin yer aldığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki gücünü artırdı. Geçtiğimiz yıl listede 15 firma ile temsil edilen Konya’mızın İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki firma sayısı bu yıl 18’e yükseldi. Böylece İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndaki 7 firmamızla birlikte Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Konya’dan toplam 25 firmamız yer almayı başardı” dedi.

Listeye Konya damgası

Konyalı firmaların başarılarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Büyükeğen, “Bu yıl İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Konya’mızdan; Safa Tarım, RTM Tarım, Konya Kağıt, Daxler Enerji, Hekimoğlu Un, Konya Çimento, AL-SAN Gıda, Yıldız Pul, İzi Süt, Meysüt, Büyükhekimoğulları Gıda, Mekpan, Akova Süt ve Gıda, Çöğenler Yem, Besa Yemcilik, Balcılar Yem, Gitaş Gıda, Sezersan firmalarımız yer aldı. Listede yer alan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi. – KONYA