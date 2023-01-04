KONYA’DAN 2022 YILINDA 3 MİLYAR 262 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın 2022 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya’nın, tüm ekonomik zorluklara rağmen Türkiye’nin en başarılı üretim ve ihracat kentlerinin başında geldiğini belirtti.

Başarıların rakamlara da yansıdığını vurgulayan Büyükeğen, şunları kaydetti:

“Konyamızın ihracatı 2016 yılından bu yana kesintisiz artıyor. 2016 yılında 1,3 milyar dolar ihracat yapan Konya’mız, 2022 yılında yüzde 8,9’luk artışla 3 milyar 262 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Cumhuriyet’imizin 100. yılına girerken bu başarıya imza atarak hepimizin göğsünü kabartan Konyalı sanayicilerimizi ve çalışan kardeşlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İhracatın ilk sırasında 2022 yılında da 788 milyon 931 bin dolar ihracat ile makine ve aksamları sektörü, Konya’da başı çekti. İkinci sırasında 720 milyon 321 bin dolar ile otomotiv endüstrimiz, üçüncü sırada 281 milyon 883 bin dolar ihracat ile demir ve demir dışı metaller sektörümüz, dördüncü sırada 278 milyon 555 bin dolar ihracat ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz, beşinci sırada 214 milyon 901 bin dolar ihracat ile iklimlendirme sanayi sektörümüz yer aldı. Konya, 2022’de en fazla ihracatını Irak, Almanya, Rusya, ABD, İtalya, Polonya, Cezayir, Romanya, İsrail ve Mısır’a yaptı.”

Konya’nın 2022 yılında 3 milyar 262 milyon 160 bin dolar ile Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığı bilgisini veren Büyükeğen, Konya’nın ihracatta yakaladığı başarı ivmesinin artarak devam etmesi için ihracat odaklı çalışmalar yürütmeye 2023 yılında da devam edeceklerini sözlerine ekledi.AA