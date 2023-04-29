KONYA’NIN İLK VE TEK SEBZE FİDESİ ÜRETİM MERKEZİ’NDE SATIŞLAR BAŞLADI

2019 yılında Meram Belediyesi öncülüğünde Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde ve KOP desteğiyle kurulan Konya’nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi Konya Fide’de yeni sezon satışları başladı. Satışların başlaması dolayısıyla tesiste incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, üretim kapasitesi ve satış detayları hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN KAVUŞ; “KONYA FİDE, ÜRETİCİYE PEK ÇOK FAYDA SAĞLIYOR”

Baharla birlikte sebze fidesi ekimlerinin de başladığına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, tesisin Konya’nın yıllık yüz milyonluk fide ihtiyacının yüzde onundan fazlasını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu hatırlattı. Konya ve çevresinde ciddi oranda fide tedariği olduğuna işaret eden Başkan Kavuş, tesis ile birlikte fidelerin artık buranın havasında ve toprağında, hastalıktan uzak, ari ve hibrit tohum yöntemiyle üretildiğini kaydetti. Konya Fide sayesinde üreticinin nakliye maliyetinin düşdüğünü ve nakliye esnasında yaşanacak kayıpların önüne geçildiğini belirten Başkan Kavuş, bu sayede başta hastalıklardan korunma olmak üzere üreticiye pek çok avantaj sağlandığını söyledi.

BAŞKAN KAVUŞ; “TESİSİ BÜYÜTMEK İÇİN PLANLAMALAR YAPIYORUZ”

Konya Fide’nin aynı anda iki buçuk milyon fidelik üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Nisan ayındayız, yılın neredeyse başındayız ama aynı anda 2 buçuk milyon üretim kapasitesitesine sahip tesisimizde yılın ilk çeyreği itibariyle siparişlerle birlikte beş milyon fide rakamına ulaştık. Belediye başkanlığı öncesinde çiftçilerimize vermiş olduğumuz sözlerden biri de burasıydı. Bu tesis, sadece çiftçilerimiz için değil, hobi amaçlı üretim yapan hemşehrilerimiz için de büyük yararlar sağlayan bir yatırımdır. Hemşeh rilerimizin gösterdiği ilgi de bizleri bir hayli memnun ediyor. Seramızı genişletmek ve daha geniş kitlelere hizmet vermek üzere yeni planlamalar yapıyoruz. Çiftçimizin önünü açacak her noktada var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

FİDE SATIŞLARI DÖRT AYRI NOKTADA YAPILACAK

Ramazan Bayramı itibariyle Fide Üretim Tesisi’nde satışların da başladığını duyuran Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ramazan bayramı itibariyle satışların başladığı Konya Fide Üretim Tesisi haricinde hemşehrilerimizin fidelere daha rahat ulaşımını sağlamak adına üç farklı nokta daha belirledik. İsteyenler 1 Mayıs itibariyle Harmancık Kapalı Pazar Alanı, Saraçoğlu Caddesi üzeri ve Karatay Ziraat Odası’ndan da fidelerini alabilecekler. Tesisimiz fiyat noktasında üreticiye önemli imkanlar sunuyor. Bunu fide üreticileri ile rekabet için değil, çiftçimize destek olabilmek adına yapıyoruz. Çiftçilerimiz, tesisin kurulduğu günden bu yana ürünlerden memnun kalıyor. Tüm üreticilerimize ve hobi amaçlı fide diken tüm hemşehrilerime bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Herşey gönüllerince olsun.”

VATANDAŞLAR HEM ÜRÜNLERDEN HEM FİYATLARDAN MEMNUN

Tesise fide almaya gelen vatandaşların da hem ürünlerden hem de fiyatlardan bir hayli memnun olduğu görülüyor. Ev Hanımı Emine Elmas fideleri hobi amaçlı bahçesinde yetiştirdiğini belirterek, “Konya Fide’nin adını daha önce de duyduk ama almak bugün nasip oldu. Güzel bir hizmet. Ben de karışık fideler aldım. İnşallah bereketli bir yıl olur” diye konuştu. Akören’deki hobi bahçesi için Konya Fide’yi tercih ettiğini belirten Yılmaz Öztürk ise “Belediyenin tohumlarının iyi olduğunu duyduk. Çevremin tavsiyesi üzerine geldim. Geçen yıl almaya niyetlendim ama nasip olmadı. Piyasadan alıp yetiştirmiştim. Belediye kar amaçlı yapmadığı için galiba fiyatlar da çok uygun” diye konuştu.

M.SAPMAZ