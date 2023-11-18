Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamlığı İhtiyaç Sahiplerine Kömür Dağıtımı Başladı

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı.

Kulu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kulu genelinde 46 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden 2 bin ton kömür getirildi. Kişi başı 1 ton olmak üzere dağıtılan kömürler daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kulu Stadyumu ve Kulu Kapalı Spor Salonu yanındaki kömür dağıtım merkezine araçları ile gelen merkez mahallelerde bulunan ihtiyaç sahiplerinin kömürlerini alabildiklerini anlatan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enes Dinler, “Gelen yaklaşık bin ton civarındaki kömür buraya getirilmeden gelen araçlarla çevre mahallelerde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Şimdi de ilçe merkezinde bulunan mahallelilerin buradan dağıtımları yapıyoruz” dedi. – KONYA