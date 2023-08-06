Konya’nın Kulu ilçesinde inşattan düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan Ahmet K. (68), yaklaşık 3 metre yüksekten dengesini kaybederek sert zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, ilk tedavisinin ardından Konya’ya sevk edildi. Ahmet K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. – KONYA