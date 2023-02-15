KONYASPOR’DAN DEPREMZEDE ÇOCUK İÇİN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları stadyum localarında ağırlayan Konyaspor Kulübü, konuklarından 8 yaşına basan Hatice Kirik için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.
Resmi sosyal medya hesabından yapılan doğum günü kutlaması paylaşımında, “Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Stadyumda ağırladığımız Kahramanmaraşlı Hatice’nin doğum gününü kutladık. Nice güzel yıllara Hatice…” ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda yer alan videoda Hatice’nin, ailesi ve diğer depremzede çocuklarla birlikte hazırlanan pastanın mumlarını üflediği, ardından kendisine oyuncak bebek hediye edildiği, hazırlanan sürpriz nedeniyle de büyük mutluluk yaşadığı görülüyor.
Kulübün paylaşımına yorum yapan Konyaspor taraftarları da minik Hatice için iyi dileklerini iletti.AA
KONYA HABER16 Şubat 2023
KONYA HABER16 Şubat 2023
KONYA HABER16 Şubat 2023
KONYA HABER16 Şubat 2023
KONYA HABER16 Şubat 2023
GÜNDEM16 Şubat 2023
GÜNDEM16 Şubat 2023
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