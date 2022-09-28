KONYASPORLU HUKUKÇULAR’DAN TARAFTARA “DEPLASMAN” DESTEĞİ

Konyasporlu Hukukçular Derneği Başkanı Celal Fedai:

“Konyaspor’un deplasmana gittiği maçlarda en az bir üyemizi temsilci olarak görevlendiriyoruz. Deplasmanda yaşadıkları sorunlara çözüm arıyoruz”

Konyasporlu Hukukçular Derneği Başkanı Celal Fedai, Konyaspor, taraftarları ve tüm bileşenlerinin hukuksal zeminde haklarını korumak amacıyla faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Fedai, bir restoranda düzenlenen basın buluşmasında, Konyaspor’un ilk mesleki taraftar oluşumunu kurmak maksadıyla çıktıkları yolda dernek hüviyetine büründüklerini bildirdi.

Konyaspor’a hayatını adamış hukukçuların bir araya geldiklerini aktaran Fedai, “Derneğimiz inşallah camiamızda birçok mesleki oluşumun da filizlenmesine sebebiyet verecektir. Çünkü Konyaspor’un şampiyonluğu yakalayabilmesi için bu gibi örgütlenmelere ciddi şekilde ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle tüm meslek guruplarının Konyaspor’umuzun başarısı için bir araya gelmesi de en büyük arzularımızdan bir tanesidir.” diye konuştu.

Konyaspor taraftarının mağduriyetlerini giderip haklarını savunmak için yürüttükleri girişimlerin de kulüp menfaatine sonuçlandığına dikkati çeken Fedai, şunları kaydetti:

“Taraftardan derneğimizle ilgili çok olumlu dönüşler aldık. Oluşumumuzu benimsediler. Güzel gelişmeler de yaşanıyor. Taraftarımızla ilgili bir uygulamayı da hayata geçirdik. Konyaspor’un deplasmana gittiği maçlarda en az bir üyemizi temsilci olarak görevlendiriyoruz. Deplasmanda yaşadıkları sorunlara çözüm arıyoruz. Taraftarımız bazı maçlarda içeriye çok geç girebiliyordu.

Girişimimizle taraftarımız artık deplasmanlarda maça 10 dakika kala tribündeki yerini alıyor. Bu tip uygulamalarımız devam edecek.” A.A.