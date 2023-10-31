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Madde bağımlısı şahıs polisin silahını almak isterken kendini vurdu

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Ekim 31, 2023 00:23
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Madde bağımlısı şahıs polisin silahını almak isterken kendini vurdu

KONYA – Konya’da bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis memurunun silahını almak isteyen şahıs, kendi bacağından yaralandı. Çıkan arbedede ise bir polis memuru yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şehit Enes Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen polis ekiplerini gören madde bağımlısı şahıs, polis ekiplerine saldırarak bir memurunun silahını almak istediği sırada çıkan arbedede kendini bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda bacağından kendini yaralayan K.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, çıkan arbedede darp edilen polis memuru R.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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