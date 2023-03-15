MERAM BELEDİYESİ’NE BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, 6698 sayılı KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uluslararası geçerliği olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için başlattığı çalışmaları tamamladı. Çalışmalar sonucunda belediye uluslararası geçerliliği olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı. Verilen sertifikada ‘TÜRKAK’ın yetkili kıldığı akredite kuruluş tarafından yapılan inceleme ve denetlemelerde iş sürekliliği sisteminin kurulu olduğu ve belediyede bilgi güvenliği kültürünün yaygın olduğu da görülmüştür’ denildi. Sertifika ile birlikte ayrıca olası afet durumlarında bilgi sistemlerinin olumsuz etkilenmeyeceği de bu belge ile tescillenmiş oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; “BİLGİ GÜVENLİĞİ HASSASİYETİMİZİ BU SERTİFİKA İLE BELGELEMİŞ OLDUK”

Geçtiğimiz aylarda başlatılan çalışmalara, tüm birimlerden personellerin katılımıyla seminerler düzenleyerek başladıklarını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, oluşturulan uygulama sayesinde birimlerin organize edilmesi sağlanırken, veri güvenliği süreçlerinin de sürdürülebilir olmasının hedeflendiğini ifade ederek, “Özellikle kişisel verilerin emin ellerde olmasının sağlanması ve personelin bu noktada bilinç ve farkındalıklarını artırmayı amaçlayarak çalışmalarımıza başladık. Tüm belediyecilik çalışmalarımızın yanı sıra son dönemin en önemli konu başlıklarından biri olan bilgi güvenliğine de son derece önem verdiğimizin bir göstergesi olan bu çalışmalar neticesinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandık. Sistem olarak uçtan uca güvenlik disipliniyle hareket ediyorduk, bunu da bu sertifika ile belgelemiş olduk. Kurumumuza ve Meramımıza hayırlı olsun” diye konuştu. M.SAPMAZ