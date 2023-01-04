MERAM, HİZMET, YATIRIM, PROJE VE YENİLİKLERLE DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKTI

2022 yılı Meram için hizmette zirveyi yaşadığı bir yıl oldu. Bu dönemde, imar çalışmalarından kentsel dönüşüme, sosyal ve kültürel etkinliklerden yeni tesis hamlelerine, altyapı ve asfalt yatırımlarından yeniliklere kadar pek çok yatırıma sahne olan Meram, adeta bir şantiye görüntüsüne büründü.

Kentsel değişim ve dönüşümde tarihi adımların atıldığı Meram’da, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2. etabının temeli atıldı. 165 Milyon liralık dev yatırım bedeli ile Konya ve Meram tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden biri olan bu etap imar yoğunluğunun ve yapı stoğunun azaltılarak, yatay mimarinin tercih edilmesiyle öne çıktı. Etaplar halinde hayata geçirilen projenin toplam yatırım bedeli 1.5 milyar TL’yi aşıyor. İmar ve dönüşüm çalışmalarını aralıksız geçtiğimiz yılda da sürdüren Meram Belediyesi, bu yıl içerisinde toplam 2 milyon 620 bin 480 metrekare alanda imar düzenlemesi gerçekleştirirken 17 mahallede 2 bin 666 maliki ilgilendiren 18. madde düzenlemesi gerçekleştirdi ve bu kişiler yeni tapularına kavuştu. Kurulmasına öncülük ettiği kooperatiflerden Piri Reis, Oruç Reis, Bizim Meram Köyü Dağ Evleri ve Gödene Evleri’nin temelleri 2022 yılında atıldı. Kırılması zor bir rekora imza atan Meram Belediyesi’nin Büyük Konut Hamlesi, 9 kooperatifte toplam 7 bin 252 konuta ulaştı.

Dillere destan güzelliği ile Meram Bağları, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un girişimleriyle 2022 yılında yeniden hayat buldu. Yeni Meram ve Meram Yaka Caddeleri’nin kesişiminde bulunan 18 bin metrekarelik bir alanda hayat bulan Meram Bağı’nın içerisinde üzüm bağı, meyve bahçesi, taş ev ve yazlık çay bahçesi bulunuyor. 2022 yılında gerçekleştirilen yatırım ve çalışmalarla Meram’ın yeşil dokusu artık çok daha güçlü. Meram’a bu yıl içinde yapılan çalışmarla birlikte son 4 yıllık süreçte 910 bin metrekareden fazla yeni yeşil alan kazandırıldı. Son dört yıl içinde dikilen ağaç sayısı ise bu yıl ile birlikte 135 bine ulaştı. Meram’ın merkeze uzak mahallelerindeki 41 park yenilenirken yoğun olarak kullanılan 27 park, 7/24 güvenlik kameralarıyla gözetim altında tutulmaya başlandı. Belediye öte yandan Berlika Parkı’na bisiklet ve kaykay parkuru kazandırdı. Meram Belediyesi tarafından Dere Mahallesi’ne kazandırılan Lavanta Bahçesi, 20 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresi içerisinde projelendirildi ve çalışmalarına başlandı.

7’den 70’e herkesin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel alt yapıya özel önem veren Meram Belediyesi, atıl bekleyen Yaka Sosyal Tesisi’ne Konya Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği ortak proje ile yeniden hayat veriyor. 4 bin 230 metrekare bir alan üzerinde 9 Bin 895 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak tesiste dersliklerden, atölyelerden, e-spor ve etüt alanlarından oluşan Gençlik Merkezi ile Emekliler Lokali, Spor Tesisi ve ticari alanlar yer alacak. Diğer taraftan baştan sona yenilenen Meram Belediyesi Dere Sosyal Tesisi eklenen yeni fonksiyonları ile yeniden hizmete açıldı. 2022 de hizmete başlayan bir diğer tesis de bünyesinde Millet Kıraathanesi ile Emekliler Lokali’nin yer aldığı Gazze Sosyal Tesisi oldu. Böylece Meram’daki toplam Emekli Lokali sayısı 15’i buldu. Meram Dutlu Millet Bahçesi’nin içerisinde, yemyeşil bir ortamda, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla Konya’nın en gözde mekanlarından biri haline gelen Âlâ Balık Restaurant’ta başlatılan tadilat çalışmaları tamamlanarak yeniden hizmete girdi.

Konya Büyükehir Belediyesi ile ortak yapılan çalışmalarla Meram’da trafiği rahatlatacak yeni caddelerin açılması için hummalı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında Karabağ, Kazakistan, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan Caddeleri’nde önemli mesafe alındı. Asfalt noktasında ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin pek çok noktasında asfalt, parke bordür ve yeni yol açma çalışmaları yürüttü.

Meram Belediyesi’nin, ilçe genelinde eğitim gören 75 bin öğrenciye yönelik hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Eğitim Projesi; MEGA’ 2022 yılında da gençlere ve çocuklara yeni ufuklar açmaya devam etti. Karakter eğitimi merkeze alınarak bilim, sanat, yaşam, sağlık ve spor alanlarında pek çok projenin hayata geçirildiği Meram Gelişim Akademisi (MEGA), çerçevesinde geçtiğimiz yıl bilimsel yayınlar, dergiler, yarışmalar, doğa okulu, çevre bilinci ve trafik eğitimleri, bilimsel proje sergileri, akıl zeka sınıfları ve yarışmalarıyla öğrencilerin eğitim hayatlarına önemli katkılar sunmaya devam etti. Bunların yanında kazanım değerlendirme sınavları, erasmus+ proje yazma eğitimleri ve düzenlenen kariyer günleriyle akademik başarılar için projeler üretti. Meram Belediyesi’nin Yeni Nesil Eğitim Projesi MEGA bünyesinde Konya’nın ilk E-Spor Merkezi’nin de aralarında bulunduğu YouTube Akademi, Dijital Oyun Atölyesi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezi açılarak gençlerin ve çocukların hizmetine sunuldu. Ayrıca Meram Belediyesi, üniversiteye ilk kez yerleşen öğrencilere 1000 TL eğitim desteği vererek yüzleri güldürdü.

Meram 2022 yılında en çok yatırımlardan birini de sağlık alanında aldı. Dedemli Mahallesi’ne hayırsever Burhan Özdemir tarafından kayınpederi Übeyit Sarı adına yapılacak olan ‘Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalanırken, Seyit, Sedat ve Semih Acar kardeşler tarafından babaları İsmail Acar adına Kozağaç mahallesinde yapılan Meram İsmail Acar Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Meram’ın en büyük sağlık yatırımlarından biri olacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için ihale süreci tamamlandı.

Şehrin sanat ve kültür hayatının kalbinin attığı bir mekan haline gelen Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi 2022 yılında da sadece Konya’da değil Türkiye’de ses getiren pek çok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam etti. Merkez, “Anadolu Ârifleri ve Âlimleri” temasıyla Konya’da ilk defa düzenlenen yazma eser sergisi, Telamiz-i Konevi Hat sergisi, Neşet Ertaş’ı anma programı, ‘Habbeden İmameye Sabır Yolculuğu’ tesbih sergisi, ‘Sıhhıye’ tiyatro oyunu, Klasik Otomobil Sergisi, gibi ses getiren 107 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öte yandan Meram’ın yakın tarihine tanıklık etmiş önemli ve değerli isimlerin ağırlandığı ‘Bizim Meram Söyleşileri’ büyük beğeni topladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un girişimleri sonucu Meram’ın Alpaslan, Uzunharmanlar, Aydoğdu, Aymanas ve Hadimi mahalleleri de doğalgaz hizmeti almaya başladı.

Belediyecilikte örnek hizmetler sunan Meram Belediyesi ayrıca; ilçe genelindeki atıkların daha verimli şekilde toplanması için yeni döneme geçti. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerlerine yerleştirilen sensör sistemiyle doluluk ve yangın riskine karşı sıcaklık oranı uzaktan takip ediliyor. Engelliler için yeni bir hizmete daha imza atıldı. İlçe genelinde, toplu ulaşım araçlarını kullanmakta zorlanan tekerlekli sandalyeli engelli bireyleri, hastane randevularına götürecek olan ‘Engelli Nakil Aracı’ hizmete girdi. Araç filosuna dahil edilen Ocak 2022 piyasa rakamlarına göre 41 Milyon TL değerindeki 37 yeni araç törenle hizmete alındı. Buzlanmaya karşı ilk kez uygulanan rötar fiskiye sistemi ise ilçe genelinde yaygınlaştırıldı. İlk kez Gödene Mahallesinde uygulanan sistem geliştirilerek 2022 yılında da Köyceğiz Mahallesi’nde devreye alındı.

Meram Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteklerle yeni sporcuların yetişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Meram Belediyespor bünyesinde farklı branşlarda katıldıkları müsabakalardan başarılarla dönen sporcular şehrimize de gurur yaşatmaya devam etti. Sibel Çam, Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar, Sabriye Gür, Sıla Özge Öden, Sema Canlı Meram Belediyespor kulübünü gururla temsil eden ve başarılı sporculardan sadece bir kaçı. Meram Belediyesi, kulüp bünyesindeki başarılı sporcuları düzenlediği törenle Mustafa Kavuş tarafından da ödüllendirdi. Çocukların ve gençlerin daha konforlu, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına 5’i yeni olmak üzere bir halı sahayı da baştan sona yenileyerek 6 halı saha daha 2022 yılında ilçeye kazandırıldı. Son 2 yılda toplam 16 halı saha tamamlanmış oldu. A.ARAN