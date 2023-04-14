MEYVE BAHÇELERİ VE HUBUBAT EKİLİ ALANLARDA GELİŞİM VE HASTALIK KONTROLLERİ YAPILDI

Beyşehir’de meyve bahçeleri ile hububat ürünü ekili alanlarda gelişim ve hastalık kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, taramanın ilçede bulunan meyve bahçeleri ile buğday ve arpa ekili sahalarda yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “İlkbaharda yağışlı havaların etkisiyle nem oluşumu ve ardından seyreden sıcaklık artışları mantari hastalıkları tetikleyebilmekte olup, bu dönemde ilçemizde saha kontrollerimiz sonucu hububatta septoria hastalığı, yaprak yanıklığı hastalığı bazı tarlalarda gözlemlenmiştir. Arazi kontrollerimiz düzenli olarak devam etmekte olup, gözlem sonuçları hakkında üreticilerimiz bilgilendirilecektir.” ifadesine yer verildi.AA