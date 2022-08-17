PARA ATLETİZMDE GÜMÜŞ TÜRKİYE’NİN

Konya Atletizm Sahası’nda yapılan yarışlarda Özbekistan’dan Omadbek Khasanov 1.91’lik derecesi ile altın madalya aldı. Türk sporcu Abdullah Illgaz 1.87’lik derecesi ile gümüş madalyayı kazanırken, Senegal’den Ba Abou bronz madalya elde etti. D.DOĞAN