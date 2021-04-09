Polis Teşkilatımızın 176. Yılı Kutlu Olsun

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Kurulduğu günden bugüne ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan Polis Teşkilatımız, her daim baş tacı olmuştur. Üstlendikleri sorumluluk bakımından kutsal bir görev icra eden polislerimiz; köklü geçmişleri, tecrübeleri, merhamet ve cesaretleriyle gurur kaynağımızdır.

Özellikle salgın döneminde gösterdikleri üstün özveri ve gayretleriyle haklarını ödeyemeyeceğimiz Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yılını can-ı gönülden kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimize Allahtan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah, vatanımız ve milletimiz için fedakarca gayret gösteren tüm polislerimizi her daim muvaffak eylesin.”