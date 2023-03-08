RTÜK İÇ ANADOLU BÖLGESİ YEREL VE BÖLGESEL YAYINCILAR BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması Konya’da başladı.

RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen yerel ve bölgesel yayıncıların sorunları, beklentileri ve önerilerinin tespiti amaçlanan çalışma toplantısının açılışında, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası Türk halkının elindeki tüm imkanları seferber ederek Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

Depremi etkisine alan 11 ilde karasal, uydu, kablo ve internet üzerinden yayın yapan 150 medya kuruluşunun afetten ciddi olarak etkilendiğine değinen Karadaş, şöyle konuştu:

“Buralarda çalışan arkadaşlarınızın kayıpları büyük oldu. Hem canlarını, hem yakınlarını, hem işlerini kaybettiler. Bazılarının cihazları ağır hasar aldı, yayınlarını durdurmak zorunda kaldılar. Üst kurulumuz deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 6 ay erteledi. 11 ilde faaliyet gösteren tüm radyo, televizyonların frekans, kanal ve yıllık kullanım ücretlerini, kablo, uydu lisans taksitlerini ve gecikme zamlarını 6 ay öteledi. Şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan düzenlemeye göre yayıncıların reklam gelirindeki üst kurul payı 6 ay boyunca tahsil edilmeyecek.”

Konya Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu da yerel ve bölgesel basının her şeyden önce bulunduğu yöreyle bütünleşmiş ve demokratik sürecin ilk basamağı olduğunu belirterek, “Türkiye’de yayıncılık alanında, özerk ve bağımsız bir otorite olarak RTÜK, bir yandan radyo televizyon yayıncılığı gibi dikkate değer ve hassas bir alanı düzenleyen, öte yandan bu alanın demokratik, özgürlükçü ve kamu yararı kavramını göz önünde tutacak bir biçimde işlemesi için belirli ilkeler koyarak medya politikaları bağlamında merkezi organlardan biri olarak düzenleyici ve denetleyici bir çerçeve çizmiştir.” ifadesini kullandı.

İki oturum halinde akşama kadar sürecek toplantıya, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, RTÜK daire başkanları ile çok sayıda yerel ve bölgesel yayıncı temsilcisi katıldı.AA