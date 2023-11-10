Şeker-İş Sendikası, Konya’da Çalıştay Düzenleyecek

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, 24 Kasım’da Konya’da “Değişen Dünya Dönüşen Çalışan” konulu çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Şeker-İş Sendikasının düzenlediği medya buluşmalarının 7’ncisi, sendikanın Antalya’nın Manavgat ilçesindeki otelinde yapıldı.

Gök, burada yaptığı konuşmada, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye çalışan medya mensuplarının zor ve meşakkatli bir mesleği icra ettiklerini belirtti.

24 Kasım’da Konya’da “Değişen Dünya Dönüşen Çalışan” konulu çalıştay düzenleyeceklerini dile getiren Gök, şunları kaydetti:

“Türkiye’de son yıllarda özellikle de işçilerin insanca yaşamanın öncü niteliğindeki sendikalılık kavramı, birtakım zorlamalarla adeta sendikasızlaştırma vebasına yakalanmış durumdadır. Bu sebeple bizler de özellikle çalışma hayatında sektörümüzü ileriki yıllarda olumsuz etkilemesi muhtemel birtakım sorunları çözmek ve yeni çıkış yolları bulmak üzere konunun uzmanlarıyla bir çalıştay yapma gereği duymuş bulunuyoruz. Konya’da yapılacak çalıştayımıza yerel ve bölgesel aktörleri, özellikle valilik, belediyelere bağlı idareler, gıda sanayi çalışanları, üreticiler, kalkınma ajansları, üniversiteler, basın cemiyetleri ve tüm meslek odalarını davet ediyoruz.”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının her gün artarak soykırıma dönüştüğünü belirten Gök, derhal İsrail’in yaptığı katliamların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Gök, vefatının 85’inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.