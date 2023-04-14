SELÇUKLU BELEDİYESİ EMITT FUARINDA YERİNİ ALDI

Selçuklu Belediyesi, turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan ve bu yıl 26’ncısı düzenlenen Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı.

Bu yıl 26.’si düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ülkemizdeki yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen EMITT Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Belediyesi, Konya’nın turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla 26. EMITT fuarında tanıtım standı ile yerini aldı. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan turizm seyahat fuarında Konya ve Selçuklu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin tanıtımı yapılıyor. Fuar kapsamında Selçuklu Belediyesi’nin standı ziyaret eden misafirlere sukulent çiçeği hediye ediliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Konya’ya tüm misafirlerimiz bekliyoruz”

Konya’nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 26. Emitt Fuarına katıldıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyemizin standında gelen misafirlerimize Konya’mızda, Selçuklu ilçemizde yaptığımız turizm faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu faaliyetler içerisinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi büyük öneme sahip ve Mevlana Müzesinden sonra yerli ve yabancı turistlerin en fazla uğradığı mekan olma unvanına sahip. Bu tanıtım vesilesi ile Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin bütün yerli yabancı misafirlerimizi Konya’mızda ve Konya Tropikal Kelebek Bahçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. Bahçemize gelen misafirlerimiz hem tropikal iklimi ve bitkileri bir arada görüyorlar. Kelebeklerin hayat döngüsü aslında bir mucize. Gelen ziyaretçilerimizde bütün kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyorlar. Bunun yanında Konya’mızda tarihi ve turistik anlamda pek çok zenginliklerimiz var. Hem dini turizm hem doğa turizmi hem kültür turizmi anlamında Konya’mızda çok sayıda görülmeye ve gezilmeye değer, bilgi sahibi olunması gereken zenginlikler var. Fuar vesilesi ile bunları en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz.Ben herkesi bu güzellikleri görmeye Konya’mıza davet ediyorum.” şeklinde konuştu. H.BİLGİLİ