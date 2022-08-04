SELÇUKLU BELEDİYESİ İLKE İMZA ATTI

Ülkemizde yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirme noktasında önemli adımlar atılırken Selçuklu Belediyesi de temiz enerji adımlarının başarılı örneklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Kuruluş stratejisinde 9 maddeden oluşan Enerji Politikasını yayınlayan Selçuklu Belediyesi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ana hizmet binası ve Kelebekler Vadisi Parkı’na kurulan güneş enerjisi yatırımlarıyla binlerce ağacın korunmasını sağlanırken tonlarca karbon salınımının da önüne geçiliyor. Yaptığı yatırımların meyvesini de almaya başlayan Selçuklu Belediyesi, kurduğu sistemle belediye binasının yüzde 17,5 enerji ihtiyacını karşılarken belirtilen yükümlülükleri yerine getirerek TSE tarafından yapılan tetkikler sonucunda Konya’da TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanan ilk kamu kurumu olmayı da başardı.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik toplam inşaat alanı 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan kamu kesimi binaları için en geç 2023 yılı sonuna kadar TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi zorunluluğu getiriyor. Enerji Yönetim Sistemi ile, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı, “Enerji konusunda yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini alıyoruz”

Selçuklu Belediyesi’nin TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Günümüzde iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi etkenler enerji maliyetlerini artırırken, enerji verimliğini artıracak projelerin önemi giderek artıyor. Selçuklu Belediyesi olarak enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularına büyük önem veriyoruz. Bu noktada başvuru yaptığımız ve koşullarını sağlayıp almaya hak kazandığımız TS EN 50001 belgesi büyük önem arz ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak bu belgeyi Konya’da ilk defa alan kamu kurumu olmak büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu kapsamda ilk olarak belediye hizmet binamızın çatısına kurduğumuz güneş enerji sistemleriyle belediye binamızın enerji ihtiyacının % 17, 5 ‘ini buradan, yenilenebilir enerji kaynağından karşılamaya başladık. Daha sonra çalışmalarımızın ikinci etabını Kelebekler Vadisi Parkı ile tamamladık. İnşallah üçüncü etapta da Bağrıkurt Mahallemizdeki güneş enerjisi sistemini devreye alacağız. Hedefimiz belediyemizin bütün tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını artık yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi sistemiyle üretmek. Bu vesile ile bu değerli belgenin alınmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

M.LEYLEK