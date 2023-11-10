Selçuklu Belediyesi Yolların Standardını Arttırdı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yıl boyunca 100 bin ton asfalt, 120 bin metrekare parke çalışması gerçekleştirerek yolların standardını arttırdıklarını söyledi.

Selçuklu Belediyesi yaptığı altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri her yıl nüfusun ortalama 20 bin arttığı ve konut sayısıyla Türkiye’nin metropol ilçeleri arasında yer alan ilçede, altyapı ve asfalt çalışmalarında belirlenen hedefleri aşmak için aralıksız çalışıyor. Selahattin Eyyubi Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mevsim şartları el verdikçe çalışmaların süreceğini söyledi.

“Sürücü adaylarının eğitimleri için yeni bir güzergah oluşturuyoruz”

Selahattin Eyyubi Mahallesi Kahramanlar Caddesinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kahramanlar Caddesinde bin 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir ana güzergahı tesis etmiş durumdayız. Burada altyapı, parke, bordür ve asfalt çalışmalarıyla birlikte bu çalışmalarımızı bitirdiğimiz zaman çok önemli bir ana güzergahı tamamlamış olacağız. Bu yolun bir özelliği de şu; bütün trafikle ilgili sürücü kurslarının çalışma güzergahı bu bölgede. Kahramanlar Caddesinin başlangıcından itibaren yeni çalışmaları bitirdiğimiz alana kadar trafik eğitimleri ve sınavların yapılabileceği yeni bir güzergahı da oluşturmuş oluyoruz. Sürücü kurslarımız çok güvenli bir şekilde bu güzergah üzerinde hem eğitim çalışmalarını devam ettirecekler hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüz sınavları rahat bir şekilde trafiğe de katılım sağlayarak bu güzergah üzerinde yapabilecekler. Özellikle Kahramanlar Caddesi’nin yukarı kısmında yaptığımız bu çalışmayla birlikte trafik sürücü kurslarımız eğitim çalışmalarını yaparken yan ceplerimizde yanaşma, park etme ve dönüş faaliyetlerini de rahat bir şekilde trafik yoğunluğunu az olduğu bu bölgede gerçekleştirebilecekler” dedi.

“Çalışmalarımızla yollarımızın standardını yükseltiyoruz”

Selçuklu’da yıl boyunca altyapı, parke, bordür ve asfalt çalışmalarıyla yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Artık dönemin sonlarına doğru geldik. Hava şartlarında müsaade ettiği ölçülerde bu çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. İlçemizde bu yıl içerisinde 100 bin ton asfaltı ve 120 bin metrekare parke çalışmasını tamamlamış olacağız. Hem merkezde hem dış mahallelerimizde ihtiyaç olan bütün alanlarda sıcak asfalt çalışmalarını, yol çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde devam ettirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bütün yollarımızda hem yollarımızın standardını yükseltmek için hem de vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda da bu çalışmalarımızın yine planlamalarını sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. – KONYA