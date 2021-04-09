Selçuklu ve Osmanlı Mimari Örnekleriyle Kuş Evleri Sergisi Açıl

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Kuş Evleri” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinin yer aldığı “Kuş Evleri” sergisinde, ecdadımızın merhamet ve zarafet geleneğinin günümüze başarılı bir şekilde yansıtıldığını ifade etti.

Taş, seramik, ahşap ve 3D modelleme olmak üzere dört ayrı yöntemle hazırlanan sergide 50 farklı modelde kuş evinin sanatseverlerle buluştuğunu kaydeden Başkan Altay, “Selçuklu ve Osmanlı mimarilerinden esinlenerek Konya’mıza özgü mimari yapıların da yansıtıldığı sergimizde farklı desen ve figürlerde 50 farklı model yer alıyor. Bu 50 modelde 2 bin 500 adet üretim yaptık. Bunları şehrimizin farklı noktalarına yerleştireceğiz. Bütün Konyalı hemşehrilerimi ve bilhassa gençlerimizi Meram Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açtığımız sergiyi görmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sergiyi çok beğendiklerini belirten vatandaşlar ise, ecdadın hayvanlara ve doğaya verdiği önemi bir kez daha gördüklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Kuş Evleri” projesi; çevre bilincinin artmasına katkı sağlamak, teknoloji ve tasarım, şehirleşme ve doğal hayat, biyolojik çeşitlilik, tarihi ve kültürel değerlerimiz olan kuş evlerini genç nesillere tanıtmak; iklim değişikliği, kuraklaşma, kuruyan su kaynakları gibi etmenlere dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. Sergi, 16 Nisan Cuma akşamına kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gezilebilecek.