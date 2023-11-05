Serbest Güreş 1. Lig Müsabakaları Konya’da Yapıldı

Son Güncelleme: 05.11.2023 11:15

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Serbest Güreş 1. Lig müsabakaları, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü şampiyon olurken, Ordu Gölköy Spor Kulübü ikinci, İstanbul Bahçelievler Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü ve Ordu Gölköy Spor Kulübü, Süper Lig’e yükseldi. Bursa İznik Spor Kulübü ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.

Kaynak: AA



