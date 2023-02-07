SEYDİŞEHİR BELEDİYESİNDEN DEPREM BÖLGESİNE PERSONEL DESTEĞİ

Seydişehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri yardım ve destek için harekete geçti.

Seydişehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye araç desteğinin ardından personel desteği de gönderdi

Seydişehir Belediyesi olarak depremde zarar gören vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal”, ilk olarak deprem bölgemize iş makinelerimiz ve ekipmanlarımızı gönderdik. Daha sonra ise 28 personelimiz akşam saatlerinde deprem bölgesine doğru yola çıktı. Tüm Türkiye olarak acımız çok büyük ama bizden yardım bekleyen hayata enkaz altında tutunmaya çalışan vatandaşlarımızda var. Bu sebeple tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ekiplerimizi, yardımlarımızı bölgeye sevk ediyoruz. Seydişehir Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Siyasi Partilerimiz, STK ve Odalarımızın katılımı ile başlatılan Seydişehir Depreme Tek Yürek yardım kampanyamızı da başlattık. Kısa sürede vatandaşlarımızdan gelen yardımları toplayarak ilk etap tırlarımızı yola çıkardık.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla kurduğumuz diyaloğun ardından biz de Seydişehir Belediyesi olarak üzerimize düşen araç, gereç, personel desteğini verdik. Biz milletimizin yanındayız, Seydişehir her zaman bu tür yardım seferberliğini en iyi koordine eden vatan, millet sevgisini, saygısını, bayrak aşkını, imanını, inancını en iyi yaşayan bölgelerden biridir. Kampanyamız hedefine ulaştı. İhtiyacı olanların ihtiyacını karşılama, hemde yardımlaşma noktasında kartopu gibi büyüdü. Bizde buna şahitlik ediyoruz çok memnunuz. İlçemiz çok yerde tek yürek, tek bilek olmayı başardı. Bu kampanyamızda da aynı hızla birbiriyle kenetlenmek suretiyle çalışmalarını devam ettiriyor.

Seydişehirli hemşehrilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız ve yarı yolda bırakmadı. Ben yardımlarını esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ediyorum. ”ifadelerini kullandı. A.ARAN