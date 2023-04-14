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SEYDİŞEHİR’DE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BAYRAM HEDİYESİ

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Nisan 14, 2023 06:20
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Seydişehir’de hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere hazırlanan kıyafet kolileri okul müdürlerine teslim edildi.
Kaymakam Deniz Pişkin, hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan yardımlarla ilçede eğitim gören bin 687 ihtiyaçlı öğrenciye bayramlık yardımında bulunduklarını kaydetti.
Pişkin, “160 kıyafet kolisini bugün okul müdürlerine teslim ettik. Hayırseverlere teşekkür ediyorum, Allah yardımlarını kabul etsin.” dedi.AA
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