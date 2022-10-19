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SEYDİŞEHİRLİ SPORCU TEKVANDODA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

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Ekim 19, 2022 06:19
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Seydişehir Belediyesi Sanayi Spor Kulübü tekvando sporcusu Emirhan Aldıran, Malta’da yapılacak şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek.
Aldıran, Konya’da 7-9 Ekim’de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları’nda, Malta’da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
Konya’da gerçekleştirilen müsabakalarda 49 kiloda yaptığı maçların tamamını kazanan Aldıran, Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından ödüllendirildi.
Aldıran, Malta’da 25-28 Kasım’da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda Seydişehir Belediyesi adına maça çıkarak hem ilçesini hem de ülkeyi temsil edecek.
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