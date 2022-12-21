SU SEVİYESİ DÜŞEN BEYŞEHİR GÖLÜ KIYILARI ÇEKİLİYOR

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kıyıdan onlarca metre çekildi.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, AA muhabirine, suların çekilmesiyle gölün ilçe merkezinden uzaklaştığını belirtti.

Göl su seviyesinin dip yaptığını belirten Tan, balıkçı teknelerinin de suların çekilmesi nedeniyle suyun olduğu ileri noktalara bağlanmaya başladığına dikkati çekti.

Tan, “Kayıklar şimdi kenara yanaşamazlar. 50-100 metre geride kalıyorlar. Bu da gölün tamamen çekildiğini gösteren bir hadise.” ifadesini kullandı.

Suların çekildiği yerlerde hayvanların otlatılmaya başlandığını da vurgulayan Tan, suların çekilmesi nedeniyle göl suyunun kalitesinin de düştüğünü söyledi.

Güneş ışınlarının dibe yansıması nedeniyle gölde otların belirdiğini anlatan Tan, şunları kaydetti:

“Gölün büyük bölümü otlarla kaplandı. Otlanmanın teknelere de zararı oluyor, ilerlemekte güçlük çeken teknelerin zaman zaman motorlarına bu otlar takılarak arızalanmasına, seyrine devam edememesine de neden oluyor. Artık gözümüz kış mevsimi yağışlarında. Eskiden eylül, ekim, kasım geldiğinde muazzam kar ve yağmur olurdu. Bugünlerde yağış olması lazım, bekliyoruz ama maalesef daha gelmedi. Yağış olsa gölün su seviyesini de yükseltiyor. Yağışlar kesildi. Yağış olmazsa, su olmazsa yaşam olmaz. Gölde eskiden derin olan yerlerde bile su seviyesi çok çok azaldı. Kıyılarda bir karış su yok. Küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları gölü bu noktaya getirdi.”AA