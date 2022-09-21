TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ AĞRI’DA KONUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ağrı’daki Tarım Park Projesi’nin açılışını yaptı:

“Bize emanet edilen Cumhuriyet’i, 20 yıl içinde getirmiş olduğumuz noktadan, çok daha ileriye taşıyacak bir sürecin içindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, ikinci yüzyılın bu eşiğinde, tarım sektörümüzü tam anlamıyla şaha kaldırmak istiyoruz”

“Stratejik sektör olarak tanımladığımız tarımda, küresel bir oyuncu olmak, bizim için bir istiklal ve istikbal meselesidir. Son 20 yılda tarıma yaptığımız yatırımlar ve desteklemeler, bu konudaki hassasiyetimizin en güzel yansımalarıdır”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhuriyet’i, 20 yıl içinde getirdikleri noktadan, çok daha ileriye taşıyacak bir sürecin içinde bulunduklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, ikinci yüzyılın bu eşiğinde, tarım sektörümüzü tam anlamıyla şaha kaldırmak istiyoruz.” dedi.

Bakan Kirişci, Ağrı’da yapılan ve İl Özel İdaresinin finanse ettiği “Tarım Park Projesi”nin açılışında, tarımın, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Tarımda güçlü olmadan, güçlü Türkiye’yi inşa etmenin mümkün olmayacağını ifade eden Kirişci, “Stratejik sektör olarak tanımladığımız tarımda, küresel bir oyuncu olmak, bizim için bir istiklal ve istikbal meselesidir. Son 20 yılda tarıma yaptığımız yatırımlar ve desteklemeler, bu konudaki hassasiyetimizin en güzel yansımalarıdır.” dedi.

Kirişci, Ağrı’ya son 20 yılda 7,3 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını anlattı.

“Ağrı korunga üretiminde Türkiye’de üçüncüdür”

Tarımsal desteğin de 2002’ye göre 8 kat artırılarak 29,4 milyon liradan 227,3 liraya yükseltildiğini aktaran Kirişci, şöyle konuştu:

“Tarımsal üretim değerini 10 kat artırarak 497 milyon liradan 5,2 milyar liraya ulaştırdık. Aynı şekilde tarımsal ihracatı tam 25 katına çıkararak 134 bin dolardan 3,3 milyon dolara çıkardık. Tarla ürünleri yüzde 110, meyve üretimi yüzde 250 arttı. Bildiğiniz gibi ülke genelinde stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz. Kentimiz, hayvancılık için büyük önem taşıyan korunga üretiminde Türkiye’de üçüncüdür.” dedi. A.A.