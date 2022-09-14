TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ, KONYA’DA

Bakan Vahit KİRİŞCİ: “Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Kirişci, Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gençler Tarım ile Buluşuyor” programında, Konya’nın, tarımın başkenti olduğunu belirtti.

Tarih boyunca tarımı, ekonomisi, kültürüyle öncü şehirlerden olan Konya’nın, tarım alanında ve tarımsal sanayide Türkiye’nin lokomotifi olduğunu dile getiren Kirişci, “Bugün, ülkemizin tarım alanlarının yüzde 8’i ki bu 1 milyon 858 bin hektara tekabül eder, Konya’da bulunmaktadır. Konya’da gelişmiş sektörlerin başında makine sektörü gelmektedir. Özellikle tarım alet ve makineleri alanında Konyalı müteşebbisler, sektörde önemli bir aktör konumundadır. Ülkemizdeki her 4 firmadan biri Konya’da bulunmaktadır. Zirai alet ve makineleri ihracatının yüzde 14’ü Konya’dan gerçekleşmektedir.” dedi.

Kirişci, göl, gölet ve sulama projeleri ile birim alandan alınan tarımsal üretim miktarlarını artırarak 2002’de 6,9 milyon ton olan bitkisel üretimin 2021’de 17,4 milyon tona yükseltildiğini vurgulayarak, ayrıca 2002’de 143 milyon lira olan tarımsal desteklerin, 2021’de 634 milyon liraya çıktığını söyledi.

Konya’ya 2022’nin 8 aylık döneminde kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 21,4 milyon lira, hayvansal üretim desteklemeleri kapsamında 504,9 milyon lira, bitkisel üretim destekleri kapsamında ise 1,5 milyar lira destek verildiğini belirten Kirişci, “Konyalı üreticilerimize son 20 yılda yatırımlarla birlikte 57,3 milyar liralık tarımsal destek sağladık. Konya’da büyükbaşta hayvan varlığımız 2002’den bu yana üç katına çıkmıştır. 952 bin 538 büyükbaş hayvan sayısı ile ülkemiz büyükbaş varlığının yüzde 5’ine sahip Konya, ilk sıradadır. Konya’daki küçükbaş hayvan varlığı ise son 20 yılda iki kat artmıştır. Bugün itibarıyla 3 milyon 214 bin 982 küçükbaş hayvanla Konya 2. sıraya yerleşmiştir.” diye konuştu.

“Genç nüfusun dinamizminden yararlanmaya devam etmemiz lazım”

Kirişci, teknolojide Türkiye’den ileri olduğu söylenen ülkelerde, genç nüfusun toplam nüfusa oranının gittikçe azaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“20 yaş altı nüfusun oranı İtalya’da yüzde 17,6, Türkiye’de ise 31,7’dir. Bize en yakın ülke İrlanda olup, 26,8 ile bizim hemen arkamızdan gelmektedir. Özellikle dün eğitim ve öğretim hayatına başlayan 18 milyon yavrumuza bu yeni eğitim öğretim döneminde sonsuz başarılar diliyorum. 8 milyonluk da bir üniversite gençliğini düşündüğümüzde tam 26 milyonluk bir nüfus ülkemizde eğitim faaliyetlerinde öğrenci statüsüne sahip durumdadır. Maalesef bizim de giderek yaşlandığımız ve bu yaşlılığı da mutlaka dikkate almamız gerektiği konusu açıktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle nikah merasimlerinde 3 çocuğu tavsiye ettiğinde bunu anlamayan veya anlamak istemeyen çevreler, ‘Bizim çocuk sayımızla bu ülkenin hükümetinin, iktidarının, ülkenin cumhurbaşkanının ne ilgisi, alakası var?’ derler. Nüfus artış hızımızı sürdürebilmemizin, kısacası yaşlanmamamızın yegane yolu, genç nüfusu sürekli belirli bir oranın üzerinde tutmaktır.”

Kirişci, 2016’da yüzde 31,7 olan ortalama yaşın 2021’de 33,1’e gerilediğini dile getirerek, Türkiye nüfusunun yaşlandığını vurguladı. “Önlemlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz” A.A.