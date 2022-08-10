TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ BAŞKAN ALTAY’I ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Ziyarette; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Ziya Altunyaldız, Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, merkez ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın çok hızla geliştiğini belirterek, özellikle tarıma dayalı sanayiyle başlayan sanayi dönüşümünde bugün gelinen noktada Konya’nın 3 milyar dolar ihracata ulaştığını ve 180’den fazla ülkeye ihracat yapar duruma geldiğini hatırlattı D.DOĞAN