TOGG’UN DiREKSiYONUNA GEÇEN BAŞKAN ALTAY KONYALILARIN SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile Konya caddelerinde vatandaşları selamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine alınan Anadolu kırmızısı rengiyle TOGG’un şoför koltuğuna oturan Başkan Altay şehir turu yaptı. TOGG ile Konya caddelerinde Başkan Altay’ı gören Konyalılar ise hem TOGG’a hem de Başkan Altay’a yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu.

“ARABADAN ÖTE BİR ŞEY”

Aracı kullanırken duygularını paylaşan Başkan Altay, “TOGG aracımız geldi. Plakamızı taktık ve şimdi Konya’nın sokaklarında aracımızla şöyle kısa bir tur yapıyoruz. İnsanın gururlanmaması mümkün değil. Ülkemizin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir aşama. Arabadan öte bir şey. Yolda sokakta insanların sevgi gösterisi, fotoğraf çekme istekleri, milli duygularımızın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yolda insanlar, ciddi manada sevgi gösterisinde bulunuyor” diye konuştu.

“MEMLEKETİMİZ KAZANMIŞ OLDU”

TOGG’un çok konforlu ve güven verici bir araç olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Dışarıdan görüntüsü de çok etkileyici. Aracımızın rengi Anadolu kırmızısı. Öyle olunca daha çok dikkat çekiyor. Rabbim tüm milletimize nasip etsin. İnşallah yollardaki TOGG sayısı da hızla artacak. Ülkemize hayırlı olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ve ufkunu anlayamayanlar bu arabaya da bir sürü kulp takıyor. Sonuçta Türkiye’nin otomobili. Memleketimiz kazanmış oldu” ifadelerini kullandı.

A.ARAN