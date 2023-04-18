TORKU ŞEKERSPOR KULÜBÜ İFTAR’DA BULUŞTU

Türk sporuna yetenekli ve başarılı sporcular kazandırmayı hedefleyen Konya Torku Şeker Spor kulübü, Konya Şeker Fabrikası kampüsünde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, Torku Şeker Spor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam, kulüp yönetim kurulu üyeleri, bisiklet takımının antrenör ve sporcuları, Güreş takımının antrenör ve sporcuları katıldı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Torku Şeker Spor Fahri başkanı Ramazan Erkoyuncu’da, sporcuları kabul ederek, tek tek tebrik etti.

Torku Şeker Spor Kulüp başkanı Ahmet Bozdam, başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “2022 yılını 2 ülke dışı, 5 ülke içinde olmak üzere, katıldığımız organizasyonlarda 17 altın, 9 gümüş, 6 bronz kazanarak kapattık. Her turnuvadan mutlaka madalya ile döndük. Sporcularımızın hepsi derece yaptı. Dünya 2.si olan badminton branşındaki sporcumuz rahatsızlığı nedeniyle bugün aramızda değil. Güreş branşında Samsun’da 2 sporcu ile mindere çıktık. 2 sporcumuzda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandılar. 2023 yılına da altın madalyalar ile girdik. Genç ve yıldız sporculara katkımız sürecek. Mütevazı bir bütçe ile başarılı olan antrenörlerimizi, sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Torku Şeker Spor genç sporcularla çıktığı yolda örnek bir kulüp olacaktır. ” dedi.

İftar sonrasında, PANKOBİRLİK Genel Başkanı, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu tarafından kabul edilen Torku Şeker Spor Kulübü yönetim ve sporcularına, Konya’nın ticaretine, sanayisine, tarımına yön veren Oda başkanları sürpriz yaptı.

Konya Şeker Fabrikası ev sahipliğinde başka bir programda olan, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükegen, Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, bir araya geldikleri sporcularla deneyimlerini paylaştı. Yaşam, sosyal hayat ve spor eksenli sohbet keyifli geçti. Başkanlar, antrenör ve sporculara, övgülerini dile getirirken, yurt içinde Konya’yı, yurt dışında da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdiler.

Sohbette, deprem bölgesine yardım edebilmenin; üretimle, güçlü ekonomiye sahip olmakla ve yeterli ekipman üretmekle mümkün olunabildiğinin görüldüğüne de vurgu yapılırken, tüm odaların, güçlü şirketlerin ve Konya Şeker’in varlığının önemine dikkat çekildi. Genç sporcuların hedeflerinin, olimpiyatlarda, dünya şampiyonluklarında Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutmak olmalıdır diyen oda ve meclis odası başkanları, Sporcuların Torku Şeker Spor gibi bir kulüpte spor yapmalarının ve Ramazan Erkoyuncu gibi bir başkanın himayelerinde olmalarının çok önemli olduğunu kaydederek sporculara başarılar dilediler.

Sporcularla tek tek ilgilenen ve gençliğe yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise, “Bisiklette geçmişten gelen bir başarımız var. Bisiklet Konya’nın önemli bir branşı. Bu branşta, genç ve yıldızlarda yola devam ediyoruz. Güreş ise benim eskiden beri çok sevdiğim bir spor. Geçmişte Güreş Federasyonunda da yer aldım. Güreş branşında son müsabakadan 2 altın ile döndük. Verilen emek, başarıyla sonuçlanınca daha da mutlu oluyoruz. Değerli başkanlarımıza da katkıları için teşekkür ederim. Kulüp yöneticilerimizi, antrenör ve sporcularımızı tebrik ederim” dedi.

M.SAPMAZ