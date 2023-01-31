TORKU ŞEKERSPOR MADALYAYA DOYMADI

Torku Şekerspor, 2022 yılında 2 Dünya ikinciliği başta olmak üzere birçok Türkiye Şampiyonluğu ve derecesi kazandı.

Kulüplerinin geçtiğimiz bir yıl içerisinde faal olduğu 3 ayrı branşta madalyalara neredeyse ambargo koyduğunu ifade eden Torku Şekerspor Kulübü Başkanı Ahmet Bozdam, bir açıklama yaparak kulüp faaliyetlerinin bir yıllık değerlendirmesini yaptı. Başta iki Dünya ikinciliği kazandıklarını söyleyen Başkan Bozdam, “Kulübümüzde, Bisiklet, Bedensel Engelliler Badminton ve Güreş branşları başarılı bir şekilde hem ilimizi hem de ülkemizi temsil ediyor” diyerek açıklamasına şöyle devam etti; “Torku Şekerspor özellikle amatör sporculara ve branşlara çok önem vermektedir. Geçtiğimiz dönemlerde Bisiklet branşımızın yanına Bedensel Engelliler Badminton ve Güreş branşlarını da faaliyete geçirdik. Çok başarılı bir yıl geçirdik. Badminton branşında, öncelikle 2 Dünya ikinciliği, uluslararası dereceler ve Türkiye Şampiyonluğu kazanarak büyük gurur yaşadık. Bisiklet branşımızda, katıldığımız hiçbir Türkiye Şampiyonasından boş dönmedik ve birçok şampiyonlukların yanında ikincilik ve üçüncülüklere de ambargo koyan sporcularımız başarılarımızı taçlandırmaya devam ettiler. En yeni branşımız Güreş ise genç ve yıldızlardan oluşmakta ve üstelik kendi yaş gruplarının üst kategorisindeki güreşlere katılarak Türkiye dereceleri elde ederek gelecek için ümit vermiştir. Sınırlı sayıda lisanslı sporcu sayısına sahip olmamıza rağmen kulübümüz Torku Şekerspor şu ana kadar aldığı madalya sayısıyla spora sporcuya katkısını ortaya bir örnek olarak koymuştur. Bu başarıda verdiği destekle en büyük paya sahip olan Onursal Başkanımız Sayın Ramazan Erkoyuncu’ya çok teşekkür ediyorum. Destekleri ile başarılarımız daha da artacaktır.”

D.DOĞAN