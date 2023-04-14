TORKU ŞEKERSPOR’DAN 2 ALTIN

Torku Şeker Spor Güreş takımı, 2 sporcu ile gittiği Samsun’dan 2 Türkiye Şampiyonluğu ile dönmeyi başardı. 2 sıklette müsabakaya katılan Torku Şekerspor, Konya’ya 2 altın madalya ile döndü.

Amatör imkanlarla Profesyonel bir çalışma ortaya koyan Torku Şeker Spor yönetimi, genç sporcularla çıktığı yolda emin adımlarla başarıları elde etmeye devam ediyorlar.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2023 faaliyet programı kapsamında,3-5 Nisan tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasına 55 İlde yaklaşık 750 sporcu katıldı. Dört ayrı minderde dereceye girmek için verilen mücadeleler büyük çekişmeye sahne oldu.

Şampiyona ’da 51 kg’da mindere çıkan Torku Şekerspor’dan Ömer Altaş, finalde Kayseri Şekerspor’dan Denizhan Uğur’u mağlup ederek Türkiye Şampiyonluğu’nu kazanırken, 60 kg’da Halil Çınar, Osmaniye GSK’den Kemal Şahbaz’ı puan vermeden yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı, aynı zamanda Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu; Ata sporumuz Güreş’te gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi, “Kulübümüzde genç sporcularımızla mücadele ediyoruz. Gençlerimiz azimle çalışıyorlar ve başarıları da haklı olarak elde ediyorlar. Amacımız faal olduğumuz Güreş, Bisiklet ve Bedensel Engelliler Badminton branşlarında sporcularımızın milli takımda yer almalarına katkıda bulunarak ülkemize de madalyalar kazandırmaktır.”

Samsun’dan iki altın madalya kazanarak döndüklerini ifade eden Konya Torku Şeker Spor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam, “Yakın zamanda faaliyete başladığımız Güreş branşında gençlere yaptığımız yatırımlar madalya olarak dönüyor. Samsun’da 2 sporcumuzda Türkiye Şampiyonu oldu. Ömer ve Halil, kendi sıkletlerinde altın madalya kazandılar. Bizlere her zaman destek veren PANKOBİRLİK Genel Başkanımız Sayın Ramazan Erkoyuncu’ya teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışan antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Amatör branşlarda, profesyonel bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.” M.SAPMAZ