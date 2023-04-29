TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ramazan Çabuk (22) idaresindeki 42 K 4323 plakalı otomobil, Ulukapı Mahallesi Taşağıl yolunda Mustafa Sertcan (40) yönetimindeki 42 AEA 222 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile Harun Sertcan Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.AA
KONYA HABER7 saat önce
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KONYA HABER29 Nisan 2023
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