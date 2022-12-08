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TÜRK YILDIZLARI EKİBİNE AİT F5 UÇAĞI, KONYA’DA KAZA KIRIMA UĞRADI

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Aralık 8, 2022 14:25
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Türk Yıldızları jeti kuş çarpması nedeniyle kaza kırıma uğradı.
Türk Yıldızları ekibine ait F5 tipi uçağı kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Yıldızları ekibine ait F5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir.” ifadeleri kullanıldı
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