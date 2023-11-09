Türkiye Güreş Şampiyonası Konya ve Çorum’da düzenlenecek

09.11.2023 13:47
– Güncelleme: 13:48
Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye şampiyonalarının talimatını yayımladı. Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Konya’da, Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ise Çorum’da gerçekleştirilecek.
Türkiye Güreş Şampiyonası serbest stilde Konya, grekoromende ise Çorum’da düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye şampiyonalarının talimatını yayımladı.
Buna göre, Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek.
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ise 8-10 Aralık tarihlerinde Çorum’da yapılacak.
Kaynak: AA
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