“TÜRKİYE SOHBETLERİ” TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Konya’da, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında “Türkiye Sohbetleri” toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Konya Valiliği ve Sivil Dayanışma Platformunca Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, devletin ve milletin menfaati doğrultusunda barışçı gücü ortaya koyup, bu şekilde tavır almaya gayret ettiklerini söyledi.

Dünya basınında “Dünyanın en önemli seçimi” başlıkları atıldığını vurgulayan Türkmenoğlu, “Türkiye 2018 yılında demokratik anlamda seçimini yaptı. Yüzde 90’a yakın vatandaşımız sandık başına gidip oyunu kullandı. Şu anda toplumumuzun yüzde 90’ına yakını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil ediliyor. Yani temsilde de bir adaletsizlik söz konusu değil. Türkiye’de seçimlerde herhangi bir şaibe söz konusu değil.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Konya’nın nabzını tutan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerle görüşmek için bu toplantıyı organize ettiklerini dile getirdi.

Köroğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Necmettin Erbakan’ın “Büyük Türkiye” idealinin yeni versiyonu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Çünkü biz artık büyük bir Türkiye olduk, bağımsızlık yolunda ilerleyen büyük bir ülke olduk. Bundan sonra da Türk ve Türkiye asrını, Türkiye Yüzyılı’nı konuşmanın, bir dönemin kavşağında bulunuyoruz. 2023’te bütün dünyanın takip ettiği ve ‘Dünyanın en önemli seçimi’ dediği seçimi inşallah mayıs ayında siz milletimizin huzuruna çıkacak olan cumhurbaşkanı adaylarıyla neticelendireceğiz. Bizim ülkeyi 22 yıldan beri yöneten ve kendi ifadesiyle ‘muhafazakar devrimci’ olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde büyük bir mücadele ve büyük bir davanın izini güdüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan, “Türkiye Sohbetleri” programının amacının dile getirilen sorun ve beklentilerle ilgili çalışma yapmak olduğunu kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş de Türkiye’nin gerçek anlamda sosyal devlete geçişinin 2000’li yıllarda gerçekleştiğini bildirdi.

Ergüneş, Türkiye’de 2002’den itibaren sosyal hizmet ve sosyal yardımlarda önemli bir devrim yaşandığını, aile odaklı hizmet anlayışının benimsendiğini vurgulayarak, “Bizler bir engellimizin, bir yaşlımızın, bir çocuğumuzun herhangi bir sebeple kurum bakımına alınması gerektiği bir durumda artık bunları en son çare olarak kurum bakımına alıyoruz. Olaya bakışımız aile odaklı. Engellimizi aile yanında tutmaya çalışıyoruz. Çocuğumuzu ailesinin yanında tutmaya çalışıyoruz. Yaşlımızı ailesinin yanında tutmaya çalışıyoruz ve bunları sosyoekonomik desteklerle ve diğer hizmet modellerimizi de sağlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rehberliğinde devletin ve milletin istikbali ile ilgili yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, soru cevap şeklinde devam etti. A.A