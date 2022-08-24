Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “TÜM DÜNYADA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER TÜRKİYE’Yİ ROL MODEL ALMAYA BAŞLADI”

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yaptıklarını belirterek 20 yıl önce yetersiz altyapı bulunduğunu, dünyanın gıptayla izlediği projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

“Tüm dünyada gelişmekte olan ülkeler Türkiye’yi rol model almaya başladı.” diyen Karaismailoğlu, bunun artarak devam edeceğini anlattı.

Karaismailoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek Türkiye’nin doğusu batısı, kuzeyi güneyi fark etmeden kalkınma hareketinin devam ettiğini ve edeceğini dile getirdi. Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar Ulaştırma Bakanlığı olarak 190 milyar dolarlık yatırımı planladıklarını ifade etti.

Seçim dönemine giren Türkiye’nin, seçimleri güçlü atlatması için gece gündüz çalışacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, çalışmaları teşkilatlarla birlikte yürüteceklerini kaydetti.

Dertlerinin hizmet, güçlerinin de millet olduğunu, hizmete de devam edeceklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Hükümetler bütçeleri ayarlıyorlar. Hem bakanlıklara hem de büyükşehir belediyelerine bütçe veriyor. Büyükşehir belediyelerinin bütçelerle neler yapacağı bellidir. Siz bu bütçeleri buralara yatıracaksınız, öyle bir ortama geldik ki sadece Ankara’da değil, İstanbul’da ve İzmir’de de bunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bütçeler, güçlü bütçeler ama paralar da işler de ortada yok. AK Partili belediyeler zamanından çok çok daha büyük bütçeler ellerinde var ama paralar da ortada yok, iş de ortada yok. Bir yıla yakın zaman kaldı. Burada da vatandaşımız bunların ne kadar beceriksiz, ne kadar iş bilmez, ne kadar liyakatsız olduklarını gördüler. Üzerinden 3-4 yıl zaman geçti, ‘çok çalışacağım’ diyor adam ya. Böyle bir mantık var mı? Demek ki 3 senedir yatıyordunuz. Vatandaşımız her şeyi görüyor. Sandık geldiğinde cevabını verecektir.” A.A.