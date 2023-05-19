ULUSLARARASI TÜRKÇE TİYATRO YAPAN ÜLKELER FESTİVALİ’NDE 9 OYUN SERGİLENECEK

“Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali”, 20 Mayıs Cumartesi günü Konya’da başlayacak.

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Yaşar Özboz, tiyatro binasında düzenlediği toplantıda, festivale bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, Kosova ve İran tiyatro grupları ile Diyarbakır, Ankara ve Erzurum devlet tiyatrolarının katılacağını söyledi.

Toplam 8 ekibin, 9 oyun sahneleyeceğini aktaran Özboz, “Üç sahnede 19 temsil gerçekleştirerek festivali büyük bir şölene çevirmenin mutluluğunu yaşayacağız.” dedi.

Özboz, ev sahibi ülke olarak Türkiye’den Ankara Devlet Tiyatrosunun ‘Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye’, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun ‘Saklı Gün’, Erzurum Devlet Tiyatrosunun ‘Ana-Dolu’ (Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları) ve ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ adlı oyunları sahneleyeceğini dile getirdi.

Kazakistan’ın “3. Richard” ve “Tekeburkak”, Kosova’nın “Sığıntılar”, Azerbaycan’ın “Ana Kaz”, İran “Birkaç Gün Önce” oyunlarıyla festivale renk katacağını anlatan Özboz, 2008’de başlayan festivalin, bugüne kadar 23 ülkeden 140’ı aşkın tiyatro grubunu bir araya getirdiğini kaydetti.

Özboz, kültürel kaynaşmaya ve etkileşime imkan sağlaması açısından uluslararası platformda önemi artan festivalin, 30 Mayıs’ta sona ereceğini söyledi. AA