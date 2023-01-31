USTA İLE KAVUŞ BEDESTEN VE SARAY ÇARŞISI’NDA ESNAFLARLA BULUŞTU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Ali Deresoy, Adnan Bahçeci ve Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Bedesten ve Saray Çarşılarında esnaflarla bir araya geldiler. Heyet, çarşılardaki esnaflarla istişare ederek hayırlı işler diledi.

USTA; “CUMHURBAŞKANIMIZ VE PARTİMİZ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK UMUDUDUR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, şartlar ne olursa olsun vatandaşlarla bir arada olmaktan asla vazgeçmediklerini ifade ederek, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri bu ülke için büyük bir fırsat olmuştur. Bugün şuna bir kez daha şahit olduk ki, Cumhurbaşkanımız ve partimiz bu ülke için en büyük umut. Vatandaşlarımız, bu beklentilerinin yanlızca bizimle karşılık bulacağının ve sorunlarının sadece bizimle çözüleceğinin farkında. Bu da bizim için büyük övünç kaynağı. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu umudu korumaya, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile en güzel yarınlara hep birlikte koşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KAVUŞ; “KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK TÜRKİYE’YE ÖRNEK”

Vatandaşların ve esnafların talep ve beklentilerini dinleyip çözüm önerilerini istişare eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise gerçekleştirilen buluşma sonrası yaptığı açıklamada; “Konya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerimiz şehir ve şehrin geleceği adına birbirinden değerli çok güzel hizmetlere imza atıyorlar. AK Parti’nin Konya Belediyeciliği modeli Türkiye için güzel bir örnek ve büyük bir şans. Konya ve Meram için çalışmalarımız aralıksız ve hız kesmeden devam ederken bugün de daha önce olduğu gibi yine vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bu buluşmalar sayesinde onların sıkıntılarına, sorunlarına anlık çözümler üretebilme şansı yakalıyoruz. Vatandaşlarımız da bizler de sonuçları itibariyle büyük yarar sağlayan bu ziyaretleri önemsiyoruz” diye konuştu.A.ARAN