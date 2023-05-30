UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Antalya Caddesi’nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1,47 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya’dan Beyşehir yönüne seyir halinde olan bir otomobilde yapılan aramada ise 2 hassas terazi, 802 gram eroin, 6,25 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri Vuslat Parkı Jandarma Burnu mevkisinde durumundan şüphelendiği bir kişi üzerinde yaptığı aramada, 94 hap ile 2 uyuşturucu sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklandı. AA