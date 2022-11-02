VALİ VAHDETTİN ÖZKAN’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan mesajında, 29 Ekim 1923’te temelleri atılan Cumhuriyet’in 99. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

Cumhuriyet ile Türk milletinin her bir ferdinin, eşit hak ve hürriyetlere kavuştuğuna değinen Özkan, şunları kaydetti:

“Birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyet’imizi bütün değer ve kurumlarıyla özümsemiş olan milletimiz, Türkiye’yi çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yaparak bize emanet eden şehitlerimizle gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.” A.A.