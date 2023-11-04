VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Son Güncelleme: 04.11.2023 12:46

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak ve hakem Mert Güzenge yönetecek. Fatih Karagümrük 10 puanla 13. sırada yer alırken, Konyaspor ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 16.00’te başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 2’sini kazanan, 3’ünde berabere kalan ve 5’inde mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA



