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YILDIZ HOLDİNG’İN “KONUŞAN YAZILAR” SERGİSİ KONYALILARLA BULUŞTU

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Ocak 18, 2023 07:03
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Yıldız Holding’in sanat koleksiyonunda yer alan hat eserlerinin bir araya getirildiği “Konuşan Yazılar” başlıklı sergi, Konya’da ziyarete açıldı.
Sergi, Konya Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, “Konuşan Yazılar” sergisinde 50 seçme eserin yer aldığını belirterek, “Sergide yer alan 50 eser, 17-20. yüzyılda yaşamış, dönemlerinde öne çıkan 30 hattat ve günümüzde yaşayan hocalarımızın eserleri. Sergi daha önce Bursa’da olmuştu. Sonraki durağımız olan Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenecek.” dedi.

Geçmiş yıllarda Yıldız Holding’in Çamlıca’daki merkezinde ziyarete açılan “Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler”, “1400. Yılında Kur’an”, “Aşk-Tezhip Sergisi”, “Esma’ül-Hüsna ve Esma’ün Nebi”, “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri”, “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri”, “Kadın Sanatçılar-Esmalar ve Hilyeler” sergilerinde yer alan toplam 50 eser, 29 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.AA
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