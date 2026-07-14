Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'ye kazandırılan, TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Gaziantep'te düzenlenen TÜBİTEM 2026 Zirvesi'nde prestijli bir ödüle layık görüldü. Merkez, bilim ve toplum çalışmalarını dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik üstün gayretleri sayesinde “Bilim ve Toplum Çalışmalarını Dijitalde Yaygınlaştırma Ödülü”nün sahibi oldu.

Türkiye'deki bilim ve teknoloji merkezleri ekosistemini bir araya getiren 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri (TÜBİTEM) Zirvesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. Bilim, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon alanlarında önde gelen akademisyenleri, bilim insanlarını, kamu ve özel sektör temsilcilerini, bilim merkezi çalışanlarını ve iletişim uzmanlarını buluşturan zirvede, sektörün uzman isimleri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Zirvenin kapanış programında, yılın en başarılı projelerine imza atan bilim merkezlerine plaketleri takdim edildi. Konya Bilim Merkezi'nin 'Bilim ve Toplum Çalışmalarını Dijitalde Yaygınlaştırma Ödülü', Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın da katıldığı törenle Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Okcu'ya sunuldu.

Zirve kapsamında Konya Bilim Merkezi eğitmenleri de mesleki gelişimlerine katkı sağlayan önemli eğitimlere katıldı. Eğitmenler, TÜBİTAK Bilim Gösterisi Eğitimi ile Proje Hazırlama Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre armağanı olan Konya Bilim Merkezi, 2014 yılından bu yana bilimi her yaştan insana sevdirme misyonuyla faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor ve bu ödülle dijitaldeki başarısını taçlandırıyor.

Editör: F.ÖZKAN