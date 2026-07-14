Ramazan Yılmaz'dan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye Tarihi Bronz Madalya

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu ve milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Milli sporcu, U23 Erkekler Omnium yarışında gösterdiği üstün performansla üçüncü sırayı alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu önemli derece, Türk pist bisikleti tarihinde U23 kategorisinde kazanılan ilk Avrupa Şampiyonası madalyası olarak kayıtlara geçti ve 2023'teki Gençler Avrupa ikinciliğinin ardından gelen yeni bir dönüm noktası oldu. Avrupa'nın önde gelen bisikletçileriyle mücadele eden Ramazan Yılmaz, sergilediği istikrarlı performansla kürsüye çıkarak ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da gururla dalgalandırdı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Yılmaz'ın elde ettiği bu tarihi başarıdan dolayı duyduğu gururu dile getirdi. Başkan Altay, "Ramazan Yılmaz'ın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya, yalnızca kulübümüz için değil, ülkemiz bisikleti adına da büyük bir gurur kaynağıdır. Azmi, disiplini ve mücadelesiyle hepimizi sevindiren sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Türk pist bisikletinin gelişimini ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, gelecek nesil sporcularımız için de önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, yeni başarı hikâyelerinin yazılmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve kulübümüzü de kutluyor, Ramazan Yılmaz'a bundan sonraki yarışlarında da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bu başarı, Konya'yı ve Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha gururla temsil etti.

Editör: F.ÖZKAN