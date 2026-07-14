Başkan Altay: "15 Temmuz, Milletimizin Bağımsızlık Yemini ve Diriliş Destanıdır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'u milletin iradesine vurulmak istenen prangaların parçalandığı büyük bir diriliş destanı, bağımsızlık yemini ve karanlığı yenen iradenin adı olarak tanımladı. Başkan Altay, bu kutsal günü asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Mesajında, milletin iradesine, devletin bekasına, demokrasiye ve bağımsızlığa kasteden hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Altay, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ Terör Örgütü'nün vatanın topraklarına ve semalarına ihanetin gölgesini düşürmeye çalıştığını belirtti. Ancak bu toprakların mayasında zulmün karşısında dimdik durmak ve istiklal uğruna canını ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan milyonların, tanklara karşı bedenlerini, silahlara karşı yüreklerini ve ihanete karşı sarsılmaz imanlarını siper ettiğini dile getiren Başkan Altay, ezanların susmaması, bayrağın inmemesi ve vatanın bölünmemesi için aziz milletin tek yürek olduğunu vurguladı. O gece milletin iradesinin esir alınamayacağı, bağımsızlığa zincir vurulamayacağı ve vatana el uzatılamayacağının bir kez daha ispatlandığını kaydetti.

Konya'nın da 15 Temmuz gecesi millî iradenin en güçlü kalelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Altay, hemşehrilerin ilk andan itibaren meydanları doldurarak vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktığını söyledi.

Başkan Altay, 15 Temmuz'un taşıdığı anlamın asırlar geçse de unutulmayacağını belirterek, "Bugün bizlere düşen; şehitlerimizin aziz emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakârlığını daima hatırlamak, birlik ve beraberliğimizi her türlü fitnenin üzerinde tutarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır" dedi.

Mesajının sonunda Başkan Altay, "Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Millî Mücadele’den bugüne kadar vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimizin birliğini ve kardeşliğini daim, devletimizi payidar, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde ebedî eylesin" ifadeleriyle şehit ve gazileri anarak, birlik ve beraberlik dileklerini yineledi.

Editör: F.ÖZKAN