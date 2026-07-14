Konya Büyükşehir, 15 Temmuz Gazilerini Vefa Ziyaretiyle Unutmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, hain darbe girişiminde vatan savunmasında gazi olan Mustafa Türkel ve Metin Ayvaz ile ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Başkan Altay, "15 Temmuz, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve istiklaline nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiği destansı bir direniştir. O karanlık gecede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canlarını ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu milletin onur nişanesidir. Onların gösterdiği cesaret sayesinde bugün ülkemiz güven ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Gazilerimize minnet borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Her zaman yanlarında olmaya, onların emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen ziyaretlerde, Başkan Altay'ın selamları ve teşekkürleri iletildi; 15 Temmuz gecesinde sergilenen kahramanlığın milletin hafızasında daima yaşayacağı vurgulandı.

15 Temmuz gazileri Mustafa Türkel ve Metin Ayvaz da, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Altay'a ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu ziyaretlerle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da Türk milletine yaşattığı acıları unutturmamak, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak, şehitlerin aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmak ve gazilere vefa göstermek suretiyle milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ziyaretlere, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkan Vekili Durmuş Işık, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkan Vekili Engin Çelik ve Konya Muharip Gaziler Derneği Başkan Vekili Gürler Erdağı da katıldı.

Editör: F.ÖZKAN